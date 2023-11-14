Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 17 ноября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД будет изменено с 17 ноября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Изменения связаны с ремонтно-путевыми мероприятиями на станциях Кривандино и на перегоне Кривандино – Черусти.

"Технологические окна назначены 17 ноября с 05:25 до 16:00, 21 и 23 ноября с 07:40 до 13:40. В этот период железнодорожники обновят 1,1 километра пути на перегоне Кривандино – Черусти, а также заменят стрелочный перевод на станции Кривандино", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили обратить внимание на новые корректировки в расписании. Так, ряд поездов будет прибывать и отправляться в другое время. Кроме того, изменится количество остановок на маршруте. В МЖД добавили, что некоторые электрички будут ехать по укороченному маршруту, а ряд поездов на время уберут из графика.

Ранее пассажиров предупредили, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено до 28 ноября. Как уточняли в пресс-службе МТППК, это связано с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участках Подсолнечная – Клин и Дорошиха – Лихославль.

График движения поездов МЦД-2 изменится 10–12 ноября