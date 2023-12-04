Движение трамваев № 13 и 36 восстановлено на Халтуринской улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 13 и 36 вновь следуют по своим обычным маршрутам на Халтуринской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ночь на 4 декабря трамваи данных маршрутов временно ходили через Краснобогатырскую улицу и Богородское вместо Халтуринской улицы.

Ранее в ГУП "Мосгортранс" сообщили, что автобусы № 533 вместо территории ВДНХ пойдут через улицы Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика 4 декабря.

До этого сообщалось, что некоторые выходы и переходы на станции метро "Домодедовская" частично или полностью закрыли до марта следующего года. Уточнялось, что это связано с проведением работ по обновлению облицовки.