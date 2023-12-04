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01:06

Транспорт

Маршруты трамваев № 13 и 36 временно изменены на Халтуринской улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 13 и 36 вместо Халтуринской улицы временно ходят через Краснобогатырскую улицу и Богородское. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что на Русаковской улице по техническим причинам задерживались трамваи № 4, 7, 13 и 43, их маршруты были временно изменены. Однако на данный момент движение трамваев уже восстановили.

До этого в ГУП "Мосгортранс" сообщили, что автобусы № 533 вместо территории ВДНХ пойдут через улицы Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика 4 декабря.

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