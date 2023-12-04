Движение трамваев восстановили на Русаковской улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев было восстановлено на Русаковской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вечером 3 декабря по техническим причинам задерживались трамваи № 4, 7, 13 и 43 – маршруты были временно изменены. Однако на данный момент движение полностью восстановлено.

Ранее в Дептрансе сообщали, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.

До этого стало известно, что некоторые выходы и переходы на станции метро "Домодедовская" частично или полностью закрыли до марта следующего года. Уточнялось, что это связано с проведением работ по обновлению облицовки.

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