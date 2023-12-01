01 декабря, 11:18Город
Пропускная способность нескольких участков МКАД увеличилась почти на 15%
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пропускная способность нескольких участков МКАД повысилась почти на 15%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как рассказали в ведомстве, 10 проектов ЦОДД по переразметке смогли улучшить движение на магистрали, сделали заезд на нее безопаснее, а съезды быстрее.
"Мы добавили по одному дополнительному ряду на восьми участках МКАД за счет сужения полос и еще на двух съездах с магистрали. Это позволило создать больше места для проезда машин и ускорить время выезда на прилегающие улицы", – пояснил Дептранс.
Кроме того, специалисты создали 19 полос для разгона и торможения на отрезках в разных местах заезда на МКАД.
Сплошная линия и островки безопасности помогают движению при въезде на магистраль, а водителям не нужно ждать, когда их пропустит основной поток машин, уточнили в ведомстве.
"В прошлом году мы реализовали пять проектов по переразметке загруженных участков на МКАД, а в 2023 году – уже 10. Благодаря этому удалось увеличить пропускную способность магистрали и снизить аварийность", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Сергей Собянин заявил, что план по строительству дорог в столице выполнили досрочно. С начала года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений.
В течение ближайших трех лет планируется построить еще 265 километров дорог, добавил градоначальник.
Новая разметка появилась на столичных дорогах
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