Пропускная способность нескольких участков МКАД увеличилась почти на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пропускная способность нескольких участков МКАД повысилась почти на 15%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как рассказали в ведомстве, 10 проектов ЦОДД по переразметке смогли улучшить движение на магистрали, сделали заезд на нее безопаснее, а съезды быстрее.

"Мы добавили по одному дополнительному ряду на восьми участках МКАД за счет сужения полос и еще на двух съездах с магистрали. Это позволило создать больше места для проезда машин и ускорить время выезда на прилегающие улицы", – пояснил Дептранс.

Кроме того, специалисты создали 19 полос для разгона и торможения на отрезках в разных местах заезда на МКАД.

Сплошная линия и островки безопасности помогают движению при въезде на магистраль, а водителям не нужно ждать, когда их пропустит основной поток машин, уточнили в ведомстве.

"В прошлом году мы реализовали пять проектов по переразметке загруженных участков на МКАД, а в 2023 году – уже 10. Благодаря этому удалось увеличить пропускную способность магистрали и снизить аварийность", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что план по строительству дорог в столице выполнили досрочно. С начала года в городе возвели 110 километров трасс и 65 искусственных сооружений.

В течение ближайших трех лет планируется построить еще 265 километров дорог, добавил градоначальник.

Новая разметка появилась на столичных дорогах