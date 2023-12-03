Трамваи четырех маршрутов задерживаются в районе станции метро "Сокольники"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о задержке трамваев в районе станции метро "Сокольники". Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Русаковской улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 4, 7, 13 и 43. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – сообщается в публикации ведомства.

Ранее пассажиров предупредили, что автобусы №533 вместо территории ВДНХ пойдут через улицы Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика 4 декабря.

Уточнялось, что не будут работать остановки "Экспо павильон №75", "Монреальский павильон", "Октябрьская площадь", "Дом культуры", "Грушевая аллея", "Павильон №57", "Дворец бракосочетания", "Городская ферма" и "Лихоборская".



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