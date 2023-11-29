Более 500 безбилетников выявили во время проверок у станции метро "Щелковская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичные контролеры выявили более 500 безбилетников на шести маршрутах около станции метро "Щелковская". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Проверки оплаты проезда проводились два дня подряд, а все нарушители были оштрафованы на две тысячи рублей, отметили в ведомстве.

Дептранс напомнил, что оплаченный проезд помогает развивать транспортную инфраструктуру города, обновлять подвижной состав и улучшать сервисы.

Ранее ведомство сообщало, что усиленные проверки оплаты проезда пройдут 28–29 ноября на маршрутах наземного городского транспорта в Восточном административном округе.

По данным Дептранса, на маршрутах, где проводятся такие проверки, число валидированных поездок вырастает в среднем на 6%.

Тем временем пассажиры совершили порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. Сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Для этого необходима карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

Москвичам рассказали, как в городском транспорте выявляют безбилетников