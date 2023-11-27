Проверки оплаты проезда пройдут в ВАО Москвы 28–29 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Усиленные проверки оплаты проезда в округах Москвы пройдут 28–29 ноября на маршрутах наземного городского транспорта в Восточном административном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На маршрутах, где проводятся такие проверки, пассажиры становятся более ответственными и реже забывают оплачивать проезд. Число валидированных поездок вырастает в среднем на 6%", – говорится в сообщении.

Департамент призвал вовремя оплачивать проезд и дожидаться зеленой галочки на валидаторе.

Оплаченные поездки помогают развивать транспортную инфраструктуру Москвы, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с начала осени порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок сделали пассажиры на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах города.