Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 09:27

Транспорт

Проверки оплаты проезда пройдут в ВАО Москвы 28–29 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Усиленные проверки оплаты проезда в округах Москвы пройдут 28–29 ноября на маршрутах наземного городского транспорта в Восточном административном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На маршрутах, где проводятся такие проверки, пассажиры становятся более ответственными и реже забывают оплачивать проезд. Число валидированных поездок вырастает в среднем на 6%", – говорится в сообщении.

Департамент призвал вовремя оплачивать проезд и дожидаться зеленой галочки на валидаторе.
Оплаченные поездки помогают развивать транспортную инфраструктуру Москвы, обновлять подвижной состав и улучшать пассажирские сервисы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с начала осени порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок сделали пассажиры на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах города.

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика