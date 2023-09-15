Дептранс проведет адаптацию к изменениям в маршрутах в районе станции "Физтех"

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Дептранс проведет мероприятия для москвичей по адаптации к изменениям маршрутов в районе станции метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом заявила пресс-служба департамента.

Уточняется, что изменения в маршрутах связаны с активным пассажиропотоком в районе станции. Как сообщает пресс-служба, для адаптации граждан Москвы к переменам департамент в конце сентября сократит интервалы автобуса е59 и продлит его проезд до улицы 9-я Северная Линия. Кроме того, ведомство изучит динамику числа пассажиров вокруг "Физтеха" для того, чтобы сделать более удобный маршрут для москвичей.

"В настоящий момент эти изменения продолжаются. До завершения анализа потоков маршруты у метро "Физтех" меняться не будут", – отметили в сообщении.

Ранее в Москве запустили бесплатный автобус-шаттл от новой станции "Физтех" до МФТИ, поэтому почти семь тысяч студентов и сотрудников университета смогут пользоваться новым маршрутом.

Как сообщили в Дептрансе столицы, теперь учащиеся и преподаватели смогут добираться от метро до института всего за 5–7 минут.

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