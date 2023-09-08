В Москве открыли последний участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Поездки по Москве стали комфортнее для более чем 500 тысяч горожан после открытия трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Это "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Последней теперь смогут пользоваться студенты и преподаватели МФТИ. А "Лианозово" стала крупным транспортным хабом с пересадкой на МЦД-1.

Сколько времени в пути смогут экономить пассажиры после открытия новых станций? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

