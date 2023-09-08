Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 23:45

Транспорт

В Москве открыли последний участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

В Москве открыли последний участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы

"Актуальный репортаж": что меняется в Москве с появлением электробусов

Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Собянин: в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Велопрокат в столице подготовил два новых тарифа всего за пять рублей

"Эволюция Москвы": далеко за пределы

Поездки по Москве стали комфортнее для более чем 500 тысяч горожан после открытия трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Это "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Последней теперь смогут пользоваться студенты и преподаватели МФТИ. А "Лианозово" стала крупным транспортным хабом с пересадкой на МЦД-1.

Сколько времени в пути смогут экономить пассажиры после открытия новых станций? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоМаксим СеликовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика