Специальные рейсы для школьников возобновили работу в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 1 сентября в Москве возобновили работу девять маршрутов автобусов и электробусов, которые довозят юных горожан до детских садов, интернатов и школ. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Утром транспорт переключается с основного маршрута и довозит детей до ближайших учебных заведений. За прошлый год школьники совершили более 60 тысяч поездок", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

В частности, ученики школы "Летово" могут добраться до образовательного учреждения на автобусе № 878л от станции метро "Теплый Стан". До школы-интерната № 7 детей доставит маршрут № 12в, отправляющийся от станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Зеленоград-Крюково.

Ликсутов добавил, что комфорт и безопасность детей являются приоритетными направлениями задачи, поставленной Сергеем Собяниным.

Ознакомиться с полным списком маршрутов можно на сайте ГУП "Мосгортранс".

До этого Собянин сообщил, что до конца 2024 года Москва получит 1,2 тысячи новых электробусов. Сейчас столица занимает первое место в Европе по количеству имеющегося вида транспорта в городе. Созданием электробусов для Москвы занимаются "Группа ГАЗ" и ПАО "КамАЗ".



Школьные автобусы вновь заработали в Москве