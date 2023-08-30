Собянин заявил, что ночные маршруты наземного транспорта Москвы перевезли 11 млн человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ночные маршруты наземного транспорта Москвы перевезли 11 миллионов пассажиров за 10 лет работы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в общей сложности в столице действует 16 маршрутов, три их которых – круглосуточные.

"Это не просто удобство, а необходимость. С их помощью, например, можно добраться до аэропортов Внуково, Шереметьево и всех столичных ж/д вокзалов, когда метро уже закрыто", – поделился Собянин.

Градоначальник добавил, что в ночное время автобусы и электробусы следуют между 70 районами и центром. Все они сходятся в одном месте – у станции метро "Китай-город", где есть возможность сделать пересадку. Она будет бесплатная для тех, кто зарегистрировал свою карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы".

Ранее Собянин рассказал, что в столице к финалу подходит подготовка к запуску четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Мэр добавил, что его обкатка начнется уже на этой неделе.

Больше 2 млн поездок совершили на МЦД-3 с момента запуска