График движения поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД 9 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда Калужского и Нижегородского направлений Московской железной дороги (МЖД) проследуют по измененному графику 9 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Составы Калужского направления в утренние часы в указанный день проследуют от и до станции Минской. Интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

Пассажиры поездов Нижегородского направления смогут доехать от и до станций Нижегородской и Курской. Ожидать прибытия поездов в утренние часы на первый и второй пути придется десять минут.

В дневные часы интервалы движения поездов на обоих направлениях могут быть увеличены до 20–30 минут.

Ознакомиться с подробным расписанием движения составов можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

С 9 по 19 сентября в связи с модернизацией инфраструктуры на станциях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится график движения нескольких пригородных электричек, которые едут в Савеловском и Белорусском направлениях. На время работ будут выпущены компенсационные автобусы. МЖД попросила граждан с пониманием отнестись к изменениям и заранее ознакомиться с ними на вокзалах и остановочных пунктах.



На Киевском и Горьковском направлениях МЖД изменили график движения поездов