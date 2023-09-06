06 сентября, 14:57Транспорт
График поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (D1) с 9 по 10 и с 16 по 17 сентября будет изменено расписание электропоездов. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.
Отмечается, что с 22:00 до 11:30 некоторые электрички будут отменены, часть поездов проследуют с увеличенными до 50 минут интервалами или не будут останавливаться на станциях Славянский бульвар, Тестовская и Беговая.
Ведомство предупредило пассажиров, что изменения коснутся поездов "Аэроэксперсса", следующих в аэропорт Шереметьево. В первой половине дня 10 и 17 сентября, а также 9 и 16 сентября в утренние часы и поздним вечером скоростные поезда проследуют от или до станции Савеловская с остановкой на Окружной.
Для того чтобы добраться до аэропорта, пассажиры могут воспользоваться автобусом, следующим по маршруту 1195 от станции столичного метро "Ховрино". Расписание движения автобуса и график "Аэроэкспрессов" будет размещен на сайте компании.
"РЖД будут готовиться к реконструкции Тестовской D1 – в будущем здесь появится удобный транспортный узел, который объединит станцию D4, Московское центральное кольцо (МЦК) и линии метро", – добавили в Дептрансе.
Ведомство призывает пассажиров планировать поездки заранее и сверяться с расписанием поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", в приложении и на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что с 4 сентября расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД будет изменено в связи с запуском четвертого маршрута МЦД.
На Калужском направлении поезда начнут ходить по четырем путям, два из которых будут предназначены только для поездов МЦД. С 4 сентября по первому и второму путям поезда будут ходить со всеми остановками, но только до станции Минская.
Поезда дальнего следования будут останавливаться только на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская.
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