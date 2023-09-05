График движения поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится в сентябре

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда "Аэроэкспресса" проследуют по измененному графику в аэропорт Шереметьево 9, 10, 16 и 17 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"9, 10, 16 и 17 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево", – говорится в сообщении.

10 и 17 сентября в первой половине дня поезда проследуют от и до Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. По аналогичному маршруту проследуют поезда с отправлением утром и поздним вечером 9 и 16 сентября.

В период изменения графика москвичам рекомендовали добираться до аэропорта на автобусах компании от станции метро "Ховрино". Они отправляются каждые 10 минут с 06:00 до 23:40 от станции, из аэропорта – с 06:45 до 00:25. Время в пути не превысит 20 минут.

Ранее пассажиры поездов "Аэроэкспресса" получили возможность оформлять льготные билеты онлайн на сайте и в мобильном приложении компании. Сделать это можно за 90 дней до поездки. Онлайн-покупка позволит сэкономить время и заранее спланировать маршрут.

