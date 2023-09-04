Обкатка поездов началась на МЦД-4 в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве началась обкатка поездов перед запуском МЦД-4, который свяжет Калужское и Нижегородское направления. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Во время обкатки с коллегами из РЖД мы проверяем инфраструктуру, поезда, объекты энергетики, готовим локомотивные бригады к новым маршрутам. Эта проверка – важная часть подготовки к запуску новой линии наземного метро", – сообщили в пресс-службе департамента.

По информации ведомства, без пассажиров следуют поезда на участке от Курского вокзала до Минской, где уже установлена новая инфраструктура для МЦД-4.

В связи с этим Дептранс сообщает, что в ближайшее время у москвичей появятся новые маршруты по этой ветке: до Кутузовской – с пересадкой на МЦК для Калужского направления, до Тестовской – в направлении "Москва-Сити" и до Белорусской, Савеловской, Площади трех вокзалов, Курской – на основные столичные вокзалы.

"Будем ждать вас на новых удобных станциях – мы строим их по стандартам Московского транспорта: оборудуем навесами платформы, делаем безопасные надземные и подземные переходы, там, где это возможно, – интегрируем со станциями метро", – добавили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершается подготовка к запуску МЦД-4. Собянин подчеркнул, МЦД-4 пройдет через более чем 20 районов города и несколько городов Подмосковья. Его протяженность составит 86 километров.

Более 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3