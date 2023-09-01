Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов МЦД-1 и четырех направлений МЖД изменится в сентябре. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба московской магистрали.

"В начале сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского, Горьковского, Савеловского и Павелецкого направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с путевыми работами по модернизации инфраструктуры", – уточнили в пресс-службе.

Работы по глубокой очистке балласта 200 метров путей будут проводиться с 1 по 5 сентября на участке Новоиерусалимская – Холщевики Рижского направления. Их будут осуществлять в указанный период с 23:40 до 04:40.

Кроме того, с 02:30 2 сентября до 02:30 3 сентября будет проводиться тестирование микропроцессорной системы управления движением между станциями Реутов и Железнодорожная Горьковского направления.

В это же время проведут балластировку и выправку 1,5 километра железнодорожных путей на участке Марк – Бескудниково Савеловского направления.



Работы по монтажу контактной сети запланированы с 4 по 12 сентября (с 09:50 до 13:50) в районе станции Жилево Павелецкого направления.

Пассажиров призвали заранее ознакомиться с расписанием, поскольку в него были внесены существенные изменения. Так, некоторые поезда отменены, часть составов проследуют по укороченному маршруту, а у других электричек изменится время прибытия и отправления.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября в преддверии запуска четвертого маршрута МЦД. Это необходимо, чтобы протестировать соединительную ветвь пустыми составами.

С запуском МЦД-4 поезда начнут ходить по первым двум путям, минуя Киевский вокзал. Пригородные же поезда и экспрессы будут следовать по двум отдельным путям.



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