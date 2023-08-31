Расписание изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября

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Расписание поездов изменится на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД с 4 сентября в преддверии запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Как это было на третьем диаметре, за несколько дней до запуска D4 мы начинаем тестировать новый график на Калужском и Нижегородском направлениях. <...> Все кардинально изменится уже с 4 сентября", – говорится в сообщении.

Так, на Калужском направлении поезда начнут ходить по четырем путям, два из которых будут предназначены только для поездов МЦД. С 4 сентября по первому и второму путям поезда будут ходить со всеми остановками, но только до станции Минская.

Это необходимо, чтобы протестировать соединительную ветвь пустыми составами. С запуском МЦД-4 поезда начнут ходить по первым двум путям, минуя Киевский вокзал. Пригородные же поезда и экспрессы будут следовать по двум отдельным путям.

Что касается поездов дальнего следования, то на маршруте диаметра они будут останавливаться только на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская. Это позволит им быстрее прибывать на Киевский вокзал.

На Нижегородском направлении с 4 сентября и до запуска МЦД-4 поезда будут следовать только до Курского вокзала, отправляясь затем без пассажиров на соединительную ветвь. На вокзале составы будущего диаметра начнут останавливаться на новой платформе.

Кроме того, на обоих направлениях некоторые поезда могут временно ходить без пассажиров. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

На днях Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершается подготовка к запуску МЦД-4. По словам мэра, обкатка маршрута начнется уже на текущей неделе.



Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4