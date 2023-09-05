Более миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1 миллиона пассажиров воспользовались МЦД 1 сентября, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Все больше жителей отдают предпочтение рельсовому транспорту для ежедневных поездок, отметили в Дептрансе. D1 и D2 ежедневно перевозят порядка 600 тысяч человек, а новый D3 – свыше 350 тысяч. 1 сентября на третьем диаметре проехали более 390 тысяч пассажиров.

В департаменте отметили, что МЦД популярны благодаря своим комфортным поездам, удобным маршрутам и понятному расписанию и интервалам. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что ежедневный пассажиропоток трех диаметров впервые достиг миллиона человек, в будущем он будет только увеличиваться.

"Особенно приятно, что москвичи в такие важные дни выбирают для своих поездок городской ж/д транспорт. Повышать комфорт поездок и улучшать транспортную систему города – одна из основных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – заключил он.

Ранее стало известно, что в столице стартовала обкатка поездов перед запуском МЦД-4, который свяжет Калужское и Нижегородское направления. Без пассажиров следуют вагоны на участке от Курского вокзала до Минской, где установлена новая инфраструктура.

Более 4 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска МЦД-3