Проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса обойдется для легковых машин в 2,8 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей будет стоить 2,8 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления "Автодора" Константина Макиева.

"От Москвы до Арзамаса (стоимость для легковых машин. – Прим. ред.) – где-то в районе 2,8 тысячи рублей. <...> Для грузовых – это где-то на уровне 6 тысяч рублей", – сказал представитель госкомпании.

При этом он напомнил, что на проезде можно будет сэкономить до 15% его стоимости, если пользоваться транспондерами T-pass.

Ранее в пятницу, 8 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по головному участку трассы М-12, общая протяженность которого превышает 300 километров. После завершения строительства трасса свяжет Москву и Казань, сократив время в пути между городами до 6–7 часов.

Также глава государства и мэр столицы запустили финишный участок Московского скоростного диаметра, который обеспечит прямой выход на М-12. Таким образом, МСД сквозь город соединит новую автодорогу с трассой М-11 до Санкт-Петербурга.



Новый участок строящейся трассы М-12 готовят к запуску