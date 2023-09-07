Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сергей Собянин запустил движение на участке "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Градоначальник вместе с метростроителями проехал от "Лианозова" до "Физтеха", где его встретили студенты Московского физико-технического института.

По его словам, Люблинско-Дмитровская линия стала больше почти в два раза.

"Всего 43 километра, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новые станции метро. И вот со мной студенты. Они рассказывают, как в 1996 году у них был на КВН прикол, когда они рисовали возле своего университета станцию метро. Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро пришло, и будет станция рядом с Физтехом (МФТИ. – Прим. ред.)", – отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что до Московского физико-технического института сделают специальный автобусный маршрут.

"И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию с городом", – указал Собянин.

Вместе с метро после реконструкции открылся новый московский городской вокзал Лианозово МЦД-1. В церемонии открытия принял участие заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

"В Лианозове построена железнодорожная станция, которую специально перенесли и совместили со станцией метро. Теперь у двух районов – Дмитровского и Лианозово – есть общее соединение через эту железнодорожную станцию с выходом на метро. Обычно железная дорога разъединяет районы. В нашем случае она объединила", – сказал мэр.

Он поблагодарил строителей за их работу.

Как подчеркнул Собянин, 7 сентября завершается развитие Люблинско-Дмитровской линии. Он напомнил, что с 2011 года протяженность этой ветки выросла вдвое. На ней построили 12 новых станций, 3 из них – на юге и 9 – на севере Москвы.

По его словам, до 2011 года в составе линии Люблинско-Дмитровской линии метро было открыто 14 станций, а ее протяженность от станции "Марьино" до "Марьиной Рощи" составляла 23,6 километра. В 2011 году линию продлили на 4,2 километра в южном направлении, построив станции "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово".

Далее Люблинско-Дмитровская линия развивалась в северном направлении. В 2016 году открыли станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская". В 2018 году ввели станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", а также электродепо "Лихоборы".

После ввода в 2023 году участка "Селигерская" – "Физтех" в составе линии работает 26 станций, а ее эксплуатационная длина превысила 43 километра. Таким образом, она стала второй по протяженности среди радиальных линий на метро после Арбатско-Покровской. В перспективе между станциями "Кожуховская" и "Печатники" планируется построить 27-ю станцию – "Южный порт".

Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в районы Лианозово и Северный принял Сергей Собянин. Москвичи поддержали его в ходе голосования на портале "Активный гражданин". В опросе приняли участие 199 332 человека, 84% из которых выступили за продление.

Строительство началось в 2019 году, а завершилось в сентябре текущего года. Трасса участка от станции "Селигерская" до станции "Физтех" длиной 5,8 километра проходит вдоль Дмитровского шоссе.

Станция "Яхромская" расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, "Лианозово" находится на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, а "Физтех" – севернее бульвара Академика Ландау.

Станции оборудованы современными пассажирскими сервисами по стандартам Московского транспорта. На них есть единая понятная навигация, лифты, вендинговые автоматы, аппараты по продаже билетов, новые турникеты с возможностью оплаты проезда банковской картой и по биометрии. Также пассажиры могут воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Проходку тоннелей выполнили по традиционной для Московского метрополитена технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Работы велись в сложных геологических условиях – под Дмитровским шоссе, вдоль проезжей части, под МКАД и путями МЦД-1.

Специалисты применили ряд уникальных технологий. В частности, два перегона от "Лианозова" до "Физтеха" строились одновременно, благодаря чему впервые при строительстве метро в Москве состоялся синхронный выход двух ТПМК в один котлован.

Изначально часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении. Однако в начале 2020 года Сергей Собянин решил скорректировать проект, в соответствии с которым перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" построили в подземном исполнении.

Благодаря этому были сокращены объемы работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, минимизированы перекрытия дорог на время строительства, снижено шумовое и вибрационное воздействие на близстоящие жилые дома и исключено влияние погоды на эксплуатацию линии.

Новый участок метро улучшил транспортное обслуживание свыше 500 тысяч человек – жителей районов Бескудниковского, Восточное Дегунино, Дмитровского, Лианозово, Северного, а также города Долгопрудного Московской области.

Пассажиры могут выбирать наиболее оптимальные маршруты – на метро, МЦД или наземном общественном транспорте. Метро рядом с домом впервые получили порядка 130 тысяч человек.

Интервалы движения поездов от "Петровско-Разумовской" до "Физтеха" теперь составляют 1,6 минуты. Для удобства проезда к новым станциям метро скорректировали маршрутную сеть наземного транспорта: изменили трассы 10 маршрутов и запустили еще один новый.

Также установлено 11 современных остановочных павильонов. В результате на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 40 минут.

"Яхромская"

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Станция "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Это станция мелкого заложения с островной платформой и двумя подземными вестибюлями, выходящими на обе стороны Дмитровского шоссе, к улице 800-летия Москвы, жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

С открытием станции метро в пешей доступности получили порядка 80 тысяч человек. Для них время поездки до ближайшей станции БКЛ "Марьина Роща" сократилось до 18 минут, а путь до ближайшей станции МЦК "Окружная" теперь займет всего 8 минут.

Благодаря "Яхромской" более чем на треть снизится нагрузка на ближайшую станцию метро "Селигерская". Разгрузится и прилегающая улично-дорожная сеть, включая Дмитровское шоссе и улицу 800-летия Москвы.

Ожидается, что новой станцией ежедневно будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток вырастет до 19,5 тысячи человек в сутки.

"Лианозово": станция метро и московский городской вокзал МЦД-1

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Станция метро "Лианозово" расположена на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1. Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе и Дубнинской улице.

В пешей доступности от станции метро находятся жилые кварталы Лианозова, Восточного Дегунина и Дмитровского района. Порядка 30 тысяч жителей получат станцию метро рядом с домом. Пассажирам больше не надо будет ездить, как раньше, до "Алтуфьева", время поездки в центр города сократится до 30 минут.

Благодаря открытию станции снизится и нагрузка на станции Серпуховско-Тимирязевской линии, а также на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Дмитровское шоссе и Череповецкую улицу.

Вместе со станцией метро открылся московский городской вокзал Лианозово МЦД-1, который перенесли на 350 метров ближе к метро, что позволило сократить время пересадки в четыре раза.

В рамках первого этапа реализации проекта построили две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, интегрированный со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. Вестибюль оборудован четырьмя лифтами и восемью эскалаторами.

В рамках второго этапа ведется строительство южного подземного вестибюля, который интегрируют с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Вестибюль оборудуют тремя лифтами и тремя эскалаторами. Строительная готовность объекта составляет 65%.

Ожидается, что в 2023 году суммарный пассажиропоток транспортного узла составит 66,1 тысячи человек в сутки, а к 2030 году им будут пользоваться 87 тысяч человек в сутки.

"Физтех"

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Станция "Физтех" расположена вдоль Дмитровского шоссе, севернее бульвара Академика Ландау. Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке и остановкам наземного транспорта.

С открытием станции "Физтех" город стал ближе для 175 тысяч жителей района Северного и подмосковного города Долгопрудного.

У 18 тысяч жителей Северного появилось метро в пешей доступности. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели МФТИ, а также сотрудники технопарка "Физтехпарк". Для удобной связи с МФТИ продлен автобусный маршрут № 746 с обустройством остановки на 200 метров ближе к станции метро.

Пассажиры могут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить в пути до 40 минут в день. В пять раз быстрее стал путь до станции Лианозово МЦД-1. Проще стало добираться и до МЦК: время в пути сократилось в три раза.

Ожидается, что новой станцией ежедневно будут пользоваться 10 тысяч пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток вырастет до 15 тысяч человек в сутки.

Ранее на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех провели накатку путей.

Начиная с 2011 года Москва завершила строительство и реконструкцию 236 километров линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей, 11 электродепо метро и МЦК. Сеть Московского метрополитена выросла в 1,6 раза.

Кроме того, совместно с ОАО "РЖД" введены в эксплуатацию линии наземного метро МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3: 217 километров путей и 100 станций.