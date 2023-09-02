Накатка путей прошла на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Накатку путей провели на новом участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ранее специалисты провели работы по интеграции существующих и новых участков линии, а также проверили пути и тоннели. За последние дни они замерили габариты в тоннелях и на станциях, проверили состояние путей, связали системы автоматики движения составов между участками и провели накатку путей, подчеркнул он.

"Физтех" станет самой северной станцией столичного метрополитена. Благодаря вводу участка у более 500 тысяч горожан появится метро в шаговой доступности. Вместе с коллегами из Стройкомплекса готовимся к запуску движения и проверяем все системы, чтобы ваши поездки стали еще комфортнее и безопаснее", – указал заммэра.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что названия перспективных станций начали добавлять на указатели салатовой линии Московского метрополитена. Речь идет о станциях "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В ведомстве уточнили, что пока названия закрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не запутались в маршрутах.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Москвичи, живущие рядом с проектируемым участком, смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут.

В Москве завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"