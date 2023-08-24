Перспективные станции стали появляться на указателях Люблинско-Дмитровской линии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Названия перспективных станций начали добавлять на указатели Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Речь идет о станциях "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что пока названия закрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не запутались в маршрутах. На данный момент размещено более 50 макетов, всего обновят свыше 500 указателей. Когда движение запустят, наклейки снимут.

Как объяснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, обновленную навигацию начали размещать заранее, чтобы горожане привыкли к изменениям. Он напомнил, что движение будет запущено на участке "Селигерская" – "Физтех".

"Продолжаем повышать комфорт поездок по городу в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина", – подвел итог глава Дептранса.

Ранее москвичей предупредили, что участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" будет закрыт с 26 по 28 августа. В период ограничений у входов и выходов закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они проконсультируют горожан в случае необходимости.

В начале августа специалисты завершали архитектурную отделку на станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии. В дизайне совместили темно-серый оттенок и цвет меди.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 26 по 28 августа