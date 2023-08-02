Завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают архитектурную отделку на станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в дизайне совместили темно-серый оттенок и цвет меди.

"Алюминиевые сотовые панели под медь покрывают колонны, части путевых стен напротив колонн и участки потолка между ними. Световые ниши потолка визуально соединяют колонны, за счет таких "медных" трехпролетных порталов, чередующихся с темными участками отделки стен и потолка, формируются анфилады", – указал заммэра.

В частности, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что в облике платформенного участка можно заметить две линии подвесных светильников цилиндрической формы. Как он отметил, сцены облицовывают панелями под медь, темными элементами отделывают колонны и подвесной потолок, который состоит из алюминиевых ламелей с вставками в виде кругов.

Кравцов сказал, что при отделке станции специалисты прибегли к натуральным материалам. Так, стены наклонных ходов эскалаторов они облицевали гранатовым амфиболитом, пол вестибюлей и платформы выложили светло-серым гранитом, а края платформы и цоколь путевых стен сделали из темного габбро.

Ранее Сергей Собянин сообщил о приближении завершения отделочных работ на станции "Лианозово". Градоначальник обратил внимание, что открытие новых станций решит проблему с транспортом для более чем 500 тысяч граждан, которые проживают в районах Восточное Дегунино, Дмитровском, Бескудниковском, Лианозово, поселке Северном и Подмосковье.

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