Мишустин поручил актуализировать программу московского узла с учетом маршрутов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Михаил Мишустин поручил актуализировать программу развития Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) на период 2025–2030 годов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

К концу второй декады июля премьер-министр дал поручения в части высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. К этому же сроку Минтранс, Минфин, РЖД, правительство Москвы и Московской области должны представить актуализированную программу развития с учетом МЦД.

Сейчас в столице функционируют МЦД-1 и МДЦ-2. В дальнейшем в городе запустят МЦД-3 и МЦД-4. Как ранее сообщал Сергей Собянин, осенью 2023 года столичные власти могут принять решение о реализации МЦД-5.

Проект МЦД подразумевает реконструкцию сквозных железнодорожных путей в Москве и Московской области и организацию на этих линиях движения пригородных электричек. Движение по первым двум диаметрам было запущено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что восемь остановочных пунктов в рамках развития МЦД откроют в 2023 году. В этом году планируется выполнить реконструкцию остановочных пунктов Тимирязевская, Лианозово и Белорусская, а также завершить строительство Ольгино в Московской области, Курской и соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.



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