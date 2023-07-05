Станция Ольгино будущего МЦД-4 готова на две трети

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станция Ольгино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) готова на две трети, специалисты продолжают работы по возведению пригородного вокзала. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Ольгино – одна из точек рельсового каркаса в Железнодорожном, в этом районе подмосковной Балашихи проживают более 150 тысяч человек. Станция возьмет на себя часть пассажиропотока будущей конечной D4 Железнодорожной", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что пока строители работают над возведением инфраструктуры станции, для пассажиров оборудовали временную платформу и мост. В данный момент сотрудники РЖД устанавливают кровлю и навесы платформы, а также приступают к внешней и внутренней отделке конкорса.

В Дептрансе добавили, что станция Ольгино станет доступна для пассажиров в сентябре текущего года, она откроется вместе с запуском МЦД-4. После запуска москвичи смогут совершать поездки до Площади трех вокзалов, Белорусской, а также пересаживаться на столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) бесплатно.

"С коллегами из РЖД и ЦППК занимаемся обновлением инфраструктуры – реконструируем существующие и строим новые станции. Ольгино и Железнодорожная D4 улучшат ситуацию с транспортом для жителей Балашихи, которые получат наземное метро в пешей доступности", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что в этом году планируется выполнить реконструкцию остановочных пунктов Тимирязевская, Лианозово и Белорусская, а также завершить строительство Ольгино в Московской области, Курской и соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

Глава Депстроя столицы напомнил, что программа по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период 2019–2024 годы утверждена Сергеем Собяниным и гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.



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