Собянин анонсировал открытие станет метро "Лианозово" уже осенью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Близятся к завершению отделочные работы на станции "Лианозово" салатовой ветки столичного метрополитена. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Она расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт. Новый участок салатовой ветки со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируем открыть осенью", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что открытие новых станций решит проблему с транспортом для более чем 500 тысяч граждан, которые проживают в районах Восточное Дегунино, Дмитровском, Бескудниковском, Лианозово, поселке Северный и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что на строящейся станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро полностью выполнен монтаж масштабной художественной композиции, посвященной 800-летию Москвы и рассказывающей о жизни столицы в 1947 году.

Конструкции панно размером 160 на 5 метров полностью собраны и установлены на путевую стену станции. На 111 панелях можно увидеть 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века, причем одна графическая история перетекает в другую, создавая единую композицию.



"Мой район. Навигатор": на Люблинско-Дмитровской линии привели в порядок несколько станций