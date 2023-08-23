Участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метро закроют с 26 по 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" будет закрыт с 26 по 28 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Станция "Петровско-Разумовская" временно станет конечной. В период закрытия участка пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами с остановками у станций "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Интервал движения транспорта в будни составит две минуты, в выходные – три минуты. Всего запустят около 50 автобусов с движением с 05:20 до 02:00.

Помимо этого, москвичи по-прежнему смогут использовать альтернативные маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую линию и Московское центральное кольцо. Также продолжат курсировать автобусы № 167, 170, 179, 215к, 563, 656, 672 и 763.

В период ограничений у входов и выходов закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они проконсультируют москвичей в случае необходимости.

Закрытие участка вызвано подготовкой к запуску движения от "Селигерской" до "Физтеха". Сергей Собянин ранее сообщил, что ввод участка в эксплуатацию запланирован на текущий год. В конце июня строительная готовность участка составляла 60%.



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