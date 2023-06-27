Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Запуск участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" планируется в 2023 году, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра одной из трех строящихся на участке станций "Лианозово".

"Остались считаные месяцы до запуска продления Люблинско-Дмитровской ветки метро от "Селигерской" до "Физтеха". На всех трех станциях активно ведутся работы. Помимо станции "Лианозово", рядом строится новая станция МЦД-1. Очень важный транспортный узел здесь получается, который обеспечивает сразу несколько районов Москвы и Подмосковья", – сказал Собянин.

На данный момент общая готовность участка "Селигерская" – "Физтех" достигает 60%, уточнил гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, были начаты отделочные работы, а также работы над инженерными системами.

Собянин также подчеркнул необходимость обеспечить жилой район подземным переходом, чтобы обеспечить шаговую доступность к транспортным объектам и создать комфортную пересадку между станциями.

Отмечается, что строительство участка "Селигерская" – "Физтех" началось в 2019 году. Его длина составляет 5,8 километра. В составе участка будут открыты три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро улучшат транспортное обслуживание около 500 тысяч человек.

При этом станция "Лианозово" будет с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе и Дубнинской улице. Рядом находятся жилые кварталы районов Лианозово, Восточного Дегунино и Дмитровского района, где проживают около 30 тысяч жителей.

Согласно планам, "Лианозово" должна стать частью транспортно-пересадочного узла, обеспечивающего пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом.

Южный вестибюль станции будет интегрирован с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. В результате пересадка между станциями метро и МЦД займет всего несколько минут.

Ранее сообщалось, что участок "Селигерская" – "Физтех" планируют достроить осенью этого года. Такое поручение дал Сергей Собянин. Кроме того, отмечалось, что на станции "Физтех" уже завершили возведение свода.

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