Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" уже осенью. Такое заявление мэр сделал в ходе осмотра работ на станции "Физтех".

По его словам, после окончания и ввода станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" протяженность линии удвоится. Он подчеркнул, что девять новых станций уже построили и сейчас идет строительство еще трех.

"Мы выйдем за МКАД и придем сюда, в район Северный. Здесь около 50 тысяч человек, которые получат метро в шаговой доступности. А всего эти три станции будут обеспечивать порядка полумиллиона москвичей и жителей Подмосковья, улучшится транспортная доступность в этом направлении", – сказал мэр.

Собянин добавил, что все работы следует завершить осенью, заранее благоустроить территорию, сделать пешеходные переходы и построить новую дорогу, чтобы обеспечить транспортную доступность к метро со всего района.

В свою очередь, генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков сообщил, что общая строительная готовность участка составляет 60–70%. По его словам, на двух станциях приступили к инженерному оборудованию, монтажу и отделке. На станции "Физтех" почти завершили монолитные работы. Жуков добавил, что пуск станций готовят к концу года.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что три станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро планируют достроить осенью 2023 года. Он отметил, что тоннелепроходка была завершена еще в 2021 году. В настоящее время осуществляется укладка путевого бетона на участке от "Яхромской" до "Физтеха". Здесь также проводятся работы по устройству верхнего строения пути.

Бочкарев обратил внимание, что участок от "Яхромской" до "Физтеха" очень важен для жителей столицы, поскольку он обеспечит транспортную доступность в пяти районах и городе Долгопрудном, где проживают около 400 тысяч человек.

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