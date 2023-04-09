Москвичам рассказали о ходе работ на временно закрытом участке Замоскворецкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На временно закрытом участке Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" Московского метрополитена продолжается обновление железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Наша задача – как можно скорее завершить все работы на Замоскворецкой линии и сделать поездки по ней не только безопаснее и надежнее, но и комфортнее. Пока движения на участке нет, мы ремонтируем станции", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

К настоящему времени специалисты на 50% завершили работы на "Коломенской". Там закончили облицовку путевых стен и пола новой плиткой, а в подуличном переходе станции смонтировали больше 1,2 тысячи квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора

В переходах на станциях "Царицыно" и "Кантемировская" меняют облицовку, светильники, приводят в порядок ступени. Помимо этого, на "Царицыно" меняют эскалатор.

Всего на закрытом участке заменят 39 тысяч метров кабеля, 6,4 тысячи метров рельсов и 2,5 тысячи шпал, а также отремонтируют вентиляцию.

Южный участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода в ноябре. За это время рабочие фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров. На время закрытия по пути следования поездов для пассажиров запустили бесплатные автобусы КМ.



Ремонт на временно закрытой станции метро "Коломенская" выполнен наполовину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!