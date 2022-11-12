05:58Транспорт
Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода
Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
Участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена закрыт для пассажиров с 12 ноября. Движения поездов не будет между станциями "Автозаводская" и "Орехово". На других участках линии поезда курсируют в обычном режиме.
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут идти примерно полгода. За это время рабочие фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах.
На время введенных ограничений пассажиры могут пользоваться соседними линиями метро, МЦК, МЦД-2. Кроме того, на закрытом участке организованы бесплатные компенсационные автобусы.
На Курском и Павелецком направлениях запущены дополнительные поезда и назначены дополнительные остановки. Также продлены маршруты части поездов. Построить альтернативный маршрут горожанам помогут сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что открылся участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Движение поездов началось раньше срока. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии.
Поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут курсировать с 12 ноября
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