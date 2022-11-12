Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена закрыт для пассажиров с 12 ноября. Движения поездов не будет между станциями "Автозаводская" и "Орехово". На других участках линии поезда курсируют в обычном режиме.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут идти примерно полгода. За это время рабочие фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах.

На время введенных ограничений пассажиры могут пользоваться соседними линиями метро, МЦК, МЦД-2. Кроме того, на закрытом участке организованы бесплатные компенсационные автобусы.

На Курском и Павелецком направлениях запущены дополнительные поезда и назначены дополнительные остановки. Также продлены маршруты части поездов. Построить альтернативный маршрут горожанам помогут сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее сообщалось, что открылся участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Движение поездов началось раньше срока. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии.

Поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут курсировать с 12 ноября

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