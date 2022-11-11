Дополнительные поезда запустят на время закрытия участка Замоскворецкой линии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дополнительные рейсы и остановки пригородных поездов появятся с 12 ноября, во время закрытия участка Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает ЦППК в своем телеграм-канале.

Это позволит улучшить доступность Курского и Павелецкого направлений на время введенных ограничений.

На Курском направлении:

назначены дополнительные остановки экспрессам на станциях Люблино и Печатники (11 рейсов, из них в часы пик – 6);

продлены маршруты следования части поездов, для которых это было возможно, до Курского вокзала вместо Царицыно (6 поездов, из них в час пик – 3);

назначен дополнительный поезд Подольск – Москва по рабочим дням (прибытие в 06:44).

Москва – Домодедово – 3;

Москва – Бирюлево – 1.

На Павелецком направлении запустят дополнительные 4 пары поездов с понедельника по пятницу:Пассажиры всегда могут уточнить расписание на сайте ЦППК или воспользоваться приложением.

Участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с субботы, 12 ноября, примерно на полгода. За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Данные работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах. Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют на шесть месяцев

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