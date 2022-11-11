Ряд станций метро может изменить режим работы из-за закрытия участка Замоскворецкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы ряда станций столичного метро может быть изменен в часы наибольшей загрузки из-за закрытия участка Замоскворецкой линии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе напомнили, что с 12 ноября участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" будет закрыт для движения поездов примерно на полгода.

"Пассажиры пересядут на другие линии. Чтобы ускорить проход и избежать скопления людей, мы можем ситуативно менять режим работы ряда станций в часы наибольшей загрузки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на станциях "Автозаводская" и "Орехово" может меняться режим работы вестибюлей для повышения пропускной способности. Так, один вестибюль может работать на вход, другой – на выход.

Кроме того, пересадка со станции "Красногвардейская" на "Зябликово" может быть загружена, поэтому переход между станциями при необходимости будет нужно делать через улицу. При этом повторный вход в метрополитен будет бесплатным.

В департаменте добавили, что пересадка с "Каховской" БКЛ на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии будет загружена, поэтому переход также будет осуществляться через улицу.

Участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с субботы, 12 ноября, примерно на полгода. За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Данные работы необходимо провести в связи с техническими недочетами, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах. Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

На время закрытия данного участка для пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы. Также жители столицы смогут пользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, МЦК, МЦД-2, пригородными поездами Павелецкого направления МЖД, наземным транспортом, новыми станциями БКЛ после их открытия.

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