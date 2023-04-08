Технический пуск трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро намечен на осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Технический пуск трех новых станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро намечен на осень. Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

"К осени у нас стоит задача завершить строительство всех трех станций, провести технический пуск и до конца года подготовить их к запуску с пассажирами", – передает РИА Новости слова Бочкарева.

Заммэра рассказал, что к маю этого года запланирован запуск процессов техоснащения станций.

Отмечается, что 6 километров составляет протяженность продленного участка салатовой ветки Московского метрополитена. Новые станции улучшат транспортную доступность для районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Ранее Бочкарев рассказал, что все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будут завершены до конца текущего года.

Бочкарев пояснил, что осталось ввести в эксплуатацию переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Кроме того, он рассказал, что на станциях "Авиамоторная" и "Печатники" будут построены вторые вестибюли.



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