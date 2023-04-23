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"Мой район. Навигатор": участок от "Селигерской" до "Физтеха" планируют достроить осенью

"Мой район. Навигатор": участок от "Селигерской" до "Физтеха" планируют достроить осенью

"Мой район. Навигатор": умный часы начали очищать в Москве после зимы

Фестиваль "Пасхальный дар" завершится в воскресенье

Новости часа: в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ

Фестиваль "Пасхальный дар" завершится через два дня

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В столице стартует масштабная реконструкция трамвайных путей

В эти выходные завершится фестиваль "Пасхальный дар"

Реконструкция трамвайных путей начинается в столице 22 апреля

Для посещения фестиваля "Пасхальный дар" у москвичей осталось два дня

Большая метростройка на финишной прямой! Возведение участка салатовой ветки от станции "Селигерская" до "Физтеха" должны закончить этой осенью. Такое поручение дал Сергей Собянин.

После завершения работ на Люблинско-Дмитровской линии откроются три новых станции: "Яхромская" и "Лианозово", а также "Физтех". Это долгожданное событие для десятков тысяч москвичей.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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