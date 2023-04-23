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"Мой район. Навигатор": участок от "Селигерской" до "Физтеха" планируют достроить осенью
Большая метростройка на финишной прямой! Возведение участка салатовой ветки от станции "Селигерская" до "Физтеха" должны закончить этой осенью. Такое поручение дал Сергей Собянин.
После завершения работ на Люблинско-Дмитровской линии откроются три новых станции: "Яхромская" и "Лианозово", а также "Физтех". Это долгожданное событие для десятков тысяч москвичей.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор