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25 февраля, 16:15

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"Мой район. Навигатор": реставрация старинного жилого дома в Басманном районе

"Мой район. Навигатор": реставрация старинного жилого дома в Басманном районе

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Архитектура старинного жилого дома на Старой Басманной улице сочетает в себе элементы модерна и псевдорусского стиля. Здание отреставрируют в 2023 году столичной программе капитального ремонта. Главная задача специалистов – сохранить исторический облик дома.

В первую очередь реставраторы приведут в порядок фасад и подвальные помещения. Архитектурный памятник получит новую жизнь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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