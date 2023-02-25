"Мой район. Навигатор": реставрация старинного жилого дома в Басманном районе

Архитектура старинного жилого дома на Старой Басманной улице сочетает в себе элементы модерна и псевдорусского стиля. Здание отреставрируют в 2023 году столичной программе капитального ремонта. Главная задача специалистов – сохранить исторический облик дома.

В первую очередь реставраторы приведут в порядок фасад и подвальные помещения. Архитектурный памятник получит новую жизнь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.