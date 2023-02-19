Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дмитровский путепровод на севере Москвы введут в IV квартале этого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Благодаря ему улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе", – отметил мэр Москвы.

Кроме того, благодаря возведению путепровода, будет построена новая железная дорога в рамках реализации проекта МЦД-3, а таке скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

По словам Собянина, строительство путепровода завершено больше чем на половину.

Для удобства водителей был открыт временный путепровод. В конце строительства он будет убран, отметил мэр.

Также при возведении Дмитровского путепровода будут построены и обновлены два километра дорог, кроме того, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе.

Речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.



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