"The City. Едим": открытия, которые все обсуждают

Открытия, которые все обсуждают: три самых модных новых ресторана Москвы прямо сейчас – Le Pigeon, The Geeks и Mia – открыли мастодонты ресторанной индустрии: Антон Пинский (Avocado Queen, "Магадан", "Сыроварня"), Владимир Чистяков ( BURO Tsum [рекомендация Michelin], GRACE Bistro, FOLK) и Константин Самарин (Flør, Soul).

Узнаем, в чем секрет популярности таких, на первый взгляд, разных новых ресторанов. И как изменились запросы посетителей московских ресторанов к 2023 году.