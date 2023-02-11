15:00Город
"The City. Едим": открытия, которые все обсуждают
Открытия, которые все обсуждают: три самых модных новых ресторана Москвы прямо сейчас – Le Pigeon, The Geeks и Mia – открыли мастодонты ресторанной индустрии: Антон Пинский (Avocado Queen, "Магадан", "Сыроварня"), Владимир Чистяков ( BURO Tsum [рекомендация Michelin], GRACE Bistro, FOLK) и Константин Самарин (Flør, Soul).
Узнаем, в чем секрет популярности таких, на первый взгляд, разных новых ресторанов. И как изменились запросы посетителей московских ресторанов к 2023 году.
Программа: The City.Едим