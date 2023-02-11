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Город

"The City. Едим": открытия, которые все обсуждают

"The City. Едим": открытия, которые все обсуждают

"Мой район. Навигатор": застройка бывшей промзоны "Братцево"

"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли ранее неизвестную живопись в Бахрушинском музее

"Мой район. Навигатор": реконструкция развязки МКАД – Верхние Поля завершится в 2023 году

"Мой район. Навигатор": москвичам показали крышу Старика Хоттабыча

The City: чем заняться на выходных

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали историю концерна "Бабаевский"

"Мой район. Навигатор": в Москве в 2023 году закупят свыше 56 тыс малых архитектурных форм

"Мой район. Навигатор": зону отдыха обустроили на окраине Битцевского леса

Москвичи продолжают нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Открытия, которые все обсуждают: три самых модных новых ресторана Москвы прямо сейчас – Le Pigeon, The Geeks и Mia – открыли мастодонты ресторанной индустрии: Антон Пинский (Avocado Queen, "Магадан", "Сыроварня"), Владимир Чистяков ( BURO Tsum [рекомендация Michelin], GRACE Bistro, FOLK) и Константин Самарин (Flør, Soul).

Узнаем, в чем секрет популярности таких, на первый взгляд, разных новых ресторанов. И как изменились запросы посетителей московских ресторанов к 2023 году.

Программа: The City.Едим
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