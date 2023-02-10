Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на границе России и Казахстана

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Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала на границе республики с Россией землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным экспедиции, сейсмический толчок был зарегистрирован в 18:35 по московскому времени в 928 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Глубина очага составляла 10 километров.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 20:21 по московскому времени в 259 километрах на северо-восток от казахстанской столицы. Очаг также залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,7.

В результате двух зафиксированных землетрясений пострадавших и разрушений не оказалось.

До этого мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Эпицентр подземного толчка располагался на границе Турции и Сирии.

Жертвами природной катастрофы, по последним данным, стали 19 388 человек. Еще 77 711 человек получили ранения различной степени тяжести.



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