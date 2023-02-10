Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте благоустройства, который охватит пойму реки Жужи и сделает ее местом для прогулок и занятий спортом. Соответствующая информация появилась в блоге мэра столицы.

Проект будет реализован на площади 25 гектаров на юге города в районе Нагатино-Садовники.

По словам градоначальника, озелененная территория в пойме реки Жужи включает Большой и Савкин овраги. Однако живущие рядом москвичи не могут использовать это место для прогулок и отдыха с детьми, поскольку здесь отсутствуют дорожки, а детские площадки устарели.

"В ходе благоустройства планируем расчистить заброшенное русло реки, вдоль которой будет создан прогулочный маршрут с местами для отдыха, а еще лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем", – отметил он.

Также Собянин рассказал о планах оборудовать на левом берегу Жужи многофункциональную спортивную зону с площадками для игр с мячом. Здесь установят тренажеры для занятий на свежем воздухе.

Для детей будет обустроена большая игровая зона "Логово разбойника". В рамках реализации обновят и уже существующие детские площадки, а также добавят новые.

"Вишневый сад" – тихий уголок для отдыха на природе. В этом месте проложат дорожки и приведут территорию в порядок. Высадят новые деревья и установят лавочки.

Не забудут и про межквартальные проезды. Также будут площадки для выгула и дрессировки собак.

Ранее замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников сообщил, что на окраине Битцевского леса обустроили новую зону отдыха "Место встреч". До этого на территории находились гаражи.

Площадку возвели в рамках реализации проекта по реабилитации природно-исторического парка "Битцевский лес".

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