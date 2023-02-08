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09:47

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Зону отдыха "Место встреч" обустроили на окраине Битцевского леса

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал о новой зоне отдыха "Место встреч", которая была обустроена на окраине Битцевского леса.

До благоустройства здесь располагались гаражи. Новое пространство создали в рамках реализации проекта по реабилитации природно-исторического парка "Битцевский лес".

"Зона отдыха "Место встреч" совмещает в себе развлекательные и досуговые функции. Здесь местные жители могут проводить время с пользой, не заходя в лес, благодаря чему снизится антропогенная нагрузка на центральную часть парка", – отметил Мельников.

Здесь обустроили:

  • сцену площадью 120 квадратных метров;
  • амфитеатр, где могут разместиться до 100 человек;
  • пять детских площадок для ребят всех возрастов;
  • площадку со спортивно-игровым комплексом;
  • пешеходные дорожки;
  • велодорожку;
  • плоскостную парковку на 115 машино-мест.

Кроме того, на одной из детских площадок появился большой игровой комплекс, напоминающий замок. Для ребят сделали подвесные мосты и лестницы, горки и канатные лазы. Здесь также есть зоны для самых маленьких.

А на площадке со спортивно-игровым комплексом есть:

  • спиральный шест;
  • лестница с перилами;
  • вертикальная канатная сетка;
  • дугообразный деревянный пандус;
  • рукоход;
  • комплекс для скалолазания;
  • качели;
  • качалки;
  • карусель.

На территории зоны отдыха "Место встреч" также установили лавочки, урны и туалеты, поставили фонари.

Ранее сообщалось, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей.

Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.

Бульвар завершит преобразовательные мероприятия по созданию природного ландшафта "Лужников".

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Сюжет: "Мой район"
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