09:47Город
Зону отдыха "Место встреч" обустроили на окраине Битцевского леса
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы
Замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал о новой зоне отдыха "Место встреч", которая была обустроена на окраине Битцевского леса.
До благоустройства здесь располагались гаражи. Новое пространство создали в рамках реализации проекта по реабилитации природно-исторического парка "Битцевский лес".
"Зона отдыха "Место встреч" совмещает в себе развлекательные и досуговые функции. Здесь местные жители могут проводить время с пользой, не заходя в лес, благодаря чему снизится антропогенная нагрузка на центральную часть парка", – отметил Мельников.
Здесь обустроили:
- сцену площадью 120 квадратных метров;
- амфитеатр, где могут разместиться до 100 человек;
- пять детских площадок для ребят всех возрастов;
- площадку со спортивно-игровым комплексом;
- пешеходные дорожки;
- велодорожку;
- плоскостную парковку на 115 машино-мест.
Кроме того, на одной из детских площадок появился большой игровой комплекс, напоминающий замок. Для ребят сделали подвесные мосты и лестницы, горки и канатные лазы. Здесь также есть зоны для самых маленьких.
А на площадке со спортивно-игровым комплексом есть:
- спиральный шест;
- лестница с перилами;
- вертикальная канатная сетка;
- дугообразный деревянный пандус;
- рукоход;
- комплекс для скалолазания;
- качели;
- качалки;
- карусель.
На территории зоны отдыха "Место встреч" также установили лавочки, урны и туалеты, поставили фонари.
Ранее сообщалось, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей.
Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.
Бульвар завершит преобразовательные мероприятия по созданию природного ландшафта "Лужников".
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