Зону отдыха "Место встреч" обустроили на окраине Битцевского леса

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал о новой зоне отдыха "Место встреч", которая была обустроена на окраине Битцевского леса.

До благоустройства здесь располагались гаражи. Новое пространство создали в рамках реализации проекта по реабилитации природно-исторического парка "Битцевский лес".

"Зона отдыха "Место встреч" совмещает в себе развлекательные и досуговые функции. Здесь местные жители могут проводить время с пользой, не заходя в лес, благодаря чему снизится антропогенная нагрузка на центральную часть парка", – отметил Мельников.

Здесь обустроили:

сцену площадью 120 квадратных метров;

амфитеатр, где могут разместиться до 100 человек;

пять детских площадок для ребят всех возрастов;

площадку со спортивно-игровым комплексом;

пешеходные дорожки;

велодорожку;

плоскостную парковку на 115 машино-мест.

Кроме того, на одной из детских площадок появился большой игровой комплекс, напоминающий замок. Для ребят сделали подвесные мосты и лестницы, горки и канатные лазы. Здесь также есть зоны для самых маленьких.

А на площадке со спортивно-игровым комплексом есть:

спиральный шест;

лестница с перилами;

вертикальная канатная сетка;

дугообразный деревянный пандус;

рукоход;

комплекс для скалолазания;

качели;

качалки;

карусель.

На территории зоны отдыха "Место встреч" также установили лавочки, урны и туалеты, поставили фонари.

Ранее сообщалось, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей.

Там можно будет приобрести товары для здорового образа жизни. На территории проведут двухуровневое озеленение. Новая локация обеспечит вид с панорамами на Нескучный сад, МГУ и Андреевский монастырь. Протяженность прогулочной зоны составит 300 метров.

Бульвар завершит преобразовательные мероприятия по созданию природного ландшафта "Лужников".

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