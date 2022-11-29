Мультисенсорный сад появится весной на территории ГКБ имени Юдина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мультисенсорный сад появится весной в рамках благоустройства территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Юдина на юге столицы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, основные работы по благоустройству завершены.

"Главной целью проекта было создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что на территории больницы сделали удобные дорожки, разбили газон, установили современные фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками. Для пациентов и посетителей обустроили зоны отдыха, площадки для детей и занятий спортом.

Бирюков подчеркнул, что одной из идей проекта является создание мультисенсорного сада, который предназначен для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Предполагается, что пространство поможет восстановить гармоничное психоэмоциональное состояние.

По его словам, специалисты приступят к высадке растений весной 2023 года. Все растения будут обладать тактильными и ароматическими свойствами.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к высадке крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Уточнялось, что на Беломорской улице деревья появятся на территории от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. Там высадят липы и клены.

На Ленинском проспекте крупномеры посадят на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Всего их будет 380. Среди них – красные клены, яблони, вязы и дубы.

До этого стало известно, что к весне на ВДНХ высадят свыше 500 тысяч цветов. Работы по высадке цветов к весеннему сезону 2023 года начались в середине октября и завершились к ноябрю.

Отмечалось, что уже в апреле и мае на ВДНХ будут цвести 42 разновидности тюльпанов, два сорта мускари, два вида нарциссов, а также сцилл и крокусов.



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