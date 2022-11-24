Специалисты начали высадку крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Высадку крупномеров начали на Ленинском проспекте и Беломорской улице, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

На Беломорской улице деревья появятся на территории от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. Там высадят липы и клены. На Ленинском проспекте крупномеры посадят на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Всего их будет 380. Среди них – красные клены, яблони, вязы и дубы.

"Деревья высадим как на основном створе проспекта, так и в прилегающих скверах и на разделительной полосе", – отметили в ведомстве.

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, деревья также появятся на:

Каширском шоссе;

Волоколамском шоссе;

Щелковском шоссе;

Аминьевском шоссе;

улице 800-летия Москвы;

улице Наметкина;

улице Обручева;

улице Лобачевского;

улице Олонецкой;

Березовой аллее.

Отмечается, что деревья высаживают в уже готовые посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, защищающим корни от гниения и обеспечивающим необходимую вентиляцию.

"Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдаем тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы", – отметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что к весне на ВДНХ высадят свыше 500 тысяч цветов. Работы по высадке цветов к весеннему сезону 2023 года начались в середине октября и завершились к ноябрю.

Отмечалось, что уже в апреле и мае на ВДНХ будут цвести 42 разновидности тюльпанов, два сорта мускари, два вида нарциссов, а также сцилл и крокусов.



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