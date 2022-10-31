Более 500 тысяч цветов высадят на ВДНХ к весне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К будущей весне на ВДНХ высадят свыше 500 тысяч цветов, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Там подчеркнули, что уже стартовали работы по высадке цветов к весеннему сезону 2023 года. Работы продлятся до середины ноября. Сами луковицы будут "спать" до весны.

Уже в апреле и мае на ВДНХ будут цвести 42 разновидности тюльпанов, два сорта мускари, два вида нарциссов, а также сцилл и крокусов.

Луковичные растения занимают на ВДНХ более 17,5 тысячи квадратных метров. Из общей площади более 9,3 тысячи "квадратов" придется на цветы, которые высадят этой осенью.

Ранее сообщалось, что в преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров.

Цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

Традиционно высаживают тюльпаны сортов "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, "Шуга Лав" нежно-розового оттенка, "Роял Вирджин" белого цвета и "Апельдорн" багряно-красных тонов.

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