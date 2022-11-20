"Мой район. Навигатор": реставрация здания Литературного института им Горького завершилась

"Дом Герцена" на Тверском бульваре снова готов принять студентов – будущих писателей и поэтов. Масштабная реконструкция и реставрация здания Литературного института имени Горького завершилась.

Строительно-монтажные и реставрационные работы начались еще в 2017 году. За этот период был проделан достаточно широкий спектр работ. В том числе, реконструкция сетей инженерного обеспечения, несущих элементов и каркаса здания.

Удалось сохранить исторический облик Литературного института. Специалисты восстановили интерьер начала XX века – мраморные подоконники, каменные лестницы, деревянные потолочные карнизы и лепной декор.

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