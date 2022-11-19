16:01Мэр Москвы
В Москве благоустроили Волоколамское шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, магистраль стала удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, поскольку в разных местах дороги можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем.
Вдоль шоссе установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Также преобразовали сквер перед академией имени Строганова, где в ближайшее время смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из одноименного музея.
Также там обновили парк Долина реки Химки, сделав акцент на детский отдых.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.
В ходе реализации проекта благоустройства:
- убрали под землю "воздушные" провода;
- заменили покрытие тротуаров;
- обновили асфальт на проезжей части;
- установили более тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров;
- оборудовали 36 современных остановок;
- разбили газоны.
В комплексе городского хозяйства отметили, что поздней осенью также планируется высадить более 200 деревьев.
Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков
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