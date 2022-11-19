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16:01

Мэр Москвы

В Москве благоустроили Волоколамское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве благоустроили Волоколамское шоссе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, магистраль стала удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, поскольку в разных местах дороги можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем.

Вдоль шоссе установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Также преобразовали сквер перед академией имени Строганова, где в ближайшее время смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из одноименного музея.

Также там обновили парк Долина реки Химки, сделав акцент на детский отдых.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что власти города поставили задачу превратить эту магистраль в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками, пешеходными переходами и понятной навигацией.

В ходе реализации проекта благоустройства:

  • убрали под землю "воздушные" провода;
  • заменили покрытие тротуаров;
  • обновили асфальт на проезжей части;
  • установили более тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров;
  • оборудовали 36 современных остановок;
  • разбили газоны.

В комплексе городского хозяйства отметили, что поздней осенью также планируется высадить более 200 деревьев.

Основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе завершены – Бирюков

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