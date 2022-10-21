Благоустройство территории началось возле строящейся станции метро "Внуково"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Работники комплекса городского хозяйства начали проводить мероприятия по благоустройству территории недалеко от строящейся станции метро "Внуково" на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. Он отметил, что будут приведены в порядок привокзальные площади.

По его словам, у специалистов стоит задача создать условия для удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Кроме того, работники должны решить ситуацию со стоянками машин, в том числе и такси. Также для пешеходов и водителей специалисты поставили ограждения и проходы.

"В ходе работ заменим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров, обновим асфальт на проезжей части, установим более 800 дорожных знаков и восемь светофоров", – поделился Бирюков.

В конце всех работ, отметил заммэра города, специалисты организуют мероприятия по озеленению. Возле строящийся станции высадят порядка 60 деревьев и 100 кустарников.

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