"Мой район. Навигатор": уличная выставка граффити "Со-единение" открылась в Москве

В Москве состоялось торжественное открытие уличной выставки граффити "Со-единение". Для нее отвели место на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: Центра современного искусства "Винзавод" и Центра дизайна Artplay.

Чтобы организовать вернисаж, провели конкурс. Участие в нем приняли 12 художников. Экспертная комиссия оценивала портфолио претендентов, концепции работ и их сочетаемость друг с другом. А главной темой выставки стали размышления на тему городской среды и ее взаимодействия с современным искусством.

Концепцию выставки "Со-единение" разработали совместно Москомархитектура и "Винзавод". Она продлится до мая 2023 года, после чего экспозицию обновят.