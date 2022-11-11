На "Госуслугах" появилась функция предъявления электронных водительских прав

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В приложении "Госуслуги Авто" появилась возможность предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Новая функция была внедрена при очередном обновлении приложения, пишет "Газета.ру".

Изображение водительского удостоверения и фото водителя загружается в приложение из базы ГИБДД, это происходит автоматически. Кроме того, в виде QR-кода можно предъявить свидетельство о регистрации автомобиля. Отмечается, что инспектор имеет право потребовать оригинал документа.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует штрафовать водителей, которые ездят на шинах не по сезону. С 1 марта 2023 года такое нарушение приравняют к неисправности автомобиля.

Как объяснил юрист Роман Кокарев, впервые такую меру начали обсуждать в 2015 году, последний раз к этой теме возвращались в 2020 году. Теперь же с июня по август автомобилисты должны передвигаться только на летней резине, а с декабря по февраль – на зимней.

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